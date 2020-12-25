Hacı Sabancı-Nazlı Kayı çiftinin ilk nişan paylaşımında dikkat çeken detay

Hacı Sabancı, Nazlı Kayı'da aradığı mutluluğu bularak evlilik teklifinde bulunmuştu. Sabancı'nın romantik bir akşam yemeği ile gelen evlilik teklifinde Nazlı Kayı'dan evet yanıtını alması hayranlarını çok mutlu etmişti. Magazin gündemine evlilik teklifi kadar Nazlı Kayı'nın tektaşı da damga vurmuştu.



Geçtiğimiz günlerde nişanlanan çiftin, kız isteme gecesi Kayı'nın Bursa'daki evinde gerçekleşmişti. Çok merak edilen bu geceden sadece Sabancı Ailesi'nin kız isteme çiçeği paylaşılmıştı. Sevenleri tarafından geceye dair diğer kareler ise merak ediliyordu.

Hacı Sabancı'dan Nazlı Kayı ile birlikte çekildikleri o özel geceden ilk fotoğraf geldi. Ünlü ismin sosyal medya hesabı Instagram'dan yapmış olduğu ilk paylaşım işte huzurlarınızda...

Ünlü çiftten Nazlı Kayı'nın beyazlara büründüğü nişan elbisesi ve Hacı Sabancı'nın siyah takımı ile birlikte pasta keserken yapmış oldukları paylaşım takipçileri tarafından çok beğenildi. Beşiktaşlı olduğu bilinen Sabancı'nın gerek Nazlı ile kıyafet uyumu gerekse de gönderisindeki siyah beyaz kalp emojisi dikkatlerden kaçmadı.

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