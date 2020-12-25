Yasak Elma'ya Kaya şoku! Barış Kılıç ne zaman dönecek diye beklerken yeni dizisi belli oldu bile

Fox TV'nin iddialı yapımlarından Yasak Elma dizisinde Kaya rolüne hayat veren Barış Kılıç yakın bir zamanda diziden ayrılmış ve sevenlerini çok üzmüştü. Dizinin ve oyuncunun hayranları, yakışıklı ismin diziye dönmesini iple çekerken ortaya çıkan bir haber bu beklentiyi sonlandırdı.



Dizide Şevval Sam'ın canlandırdığı Ender karakterinin eşi olarak yer alan Kaya'yı dizi takipçileri çok yakıştırıyor ve tekrardan ekranlarda bir arada görmek istiyordu. Ama bu olmadı...

Yasak Elma hayranlarını üzen Sadakatsiz hayranlarını ise sevindiren haber! Barış Kalay seçimini Sadakatsiz'den yana kullandı. Yakışıklı oyuncu Kanal D'nin yayınlandığı ilk günden beri reyting rekorları kıran dizisi Sadakatsiz kadrosuna katıldı.

Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un oynadığı fenomen dizide Barış Kalay'ın nasıl bir karakter ile seyirci karşısına çıkacağı şimdiden merak konusu oldu.

Kulis bilgisine göre, Yeliz Kuvancı'nın canlandırdığı Bahar karakterine yakın bir ilişkide olacağı öğrenildi.