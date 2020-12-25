Ramo'nun Afet'i Efsane Odağ'ın sır gibi sakladığı gerçek ortaya çıktı

Show TV'nin iddialı dizisi Ramo hayranlarına yeni haber... Fenomen dizi, hikayesi kadar oyuncu kadrosuyla da takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor.



Çarşamba akşamları yayınlanan ve her bölümü heyecanla beklenen dizide Afet karakterine hayat veren 34 yaşındaki güzel oyuncu Efsane Odağ hakkında az bilinen bir gerçek ortaya çıktı.

Sevilen dizide Hasan karakterinin eşi olarak karşımıza çıkan Ramo'nun Afet'i kendini çocuklarına adamış onlar için her şeyi yapmaya hazır fedakar ve bir o kadar da renkli kişiliği olan bir kadın rolü ile ekranlarda yer alıyor.

Ünlü oyuncu Efsane Odağ'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımla basketbolcu menajeri Kıvanç Ataç ile sevgili olduğu öğrenildi. Başarılı oyuncunun aşk dolu paylaşımına takipçileri tarafından beğeni yağdı.

Unutma Beni, Yol Ayrımı, Aramızda Kalsın, Acı Aşk, Avlu ve Ramo gibi dizilerle seyirci karşısına çıkan oyuncunun gözlerden uzak yaşadığı özel hayatı ve sevgilisi merak konusu oluyordu.