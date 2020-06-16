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  3. 'Gençliğim Eyvah' görücüye çıktı! Dizi ekibi ile ilk bölüm yemeği
16 Haziran 2020 Salı 23:53 | Son Güncelleme:

'Gençliğim Eyvah' görücüye çıktı! Dizi ekibi ile ilk bölüm yemeği

'Gençliğim Eyvah' görücüye çıktı! Dizi ekibi ile ilk bölüm yemeği

Atv ekranlarında yayımlanan ‘Gençliğim Eyvah' dizisi önceki gün görücüye çıktı.

Etiler Günaydın restoranda dizi ekibi, ilk bölümü yemek yiyerek birlikte izledi. Dizi yemeğine Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Elif Doğan, Ekin Mert Daymaz, Burak Tozkoparan, Erdem Kaynarca, Bahar Süer, Kemal Uçar ve İpek Çiçek gibi isimler tam kadro katıldı.

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