Genç TikTok fenomeni Yaren Alaca isyan etti: “Tek başıma dışarı çıkamıyorum”

Ünlü TikTok fenomeni Yaren Alaca Bi’ Başka isimli YouTube kanalına konuk oldu. TikTok kariyeri ve özel hayatı ile ilgili konuşan Alaca, bir buçuk senede 3 milyon takipçiyi geçtiğini, bu işe ilk başladığı zaman arkadaşları ve çevresi tarafından olumsuz tepkilerle karşılaştığını söyledi. Alaca, “Arkadaşlarımın çoğu bu işe başladığımda bana karşı çıktılar. Bu yüzden hayatımdan hepsini çıkardım. Birçoğuyla konuşmuyorum.” dedi. Genç fenomen: “Video çekmeyi küçüklüğümden beri seviyordum. Fenomen olmak, meşhur olmak hep hayalimdi. Hayalimi yaşıyorum. İnşallah devamında daha güzel yerlere geleceğim.“ açıklamasında bulundu.



"TEK BAŞIMA DIŞARI ÇIKMIYORUM"

Instagram’da 827 bin, TikTok’da ise 3 milyondan fazla takipçisi olan Yaren Alaca takipçi sayısının artmasıyla beraber daha fazla tanındığını belirterek: “Dışarıda küçücük çocuklarla karşılaştığımda gözlerinin içi öyle gülüyor ki bana, bu his beni mutlu ediyor. Onlar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Ama Instagram DM'lerine girdiğimde bazen takip edildiğimi düşünüyorum. Bu tarz sıkıntılarla karşılaşabiliyorum. Takip edildiğimi düşünüyorum çoğu zaman. Tek başıma dışarı çıkmamaya özen gösteriyorum.” dedi.