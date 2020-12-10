“Telefonun başında bekleme dönemi bitmiştir” Gonca Vuslateri ve Hakan Altun'dan ilk fotoğraf!

Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden ilk fotoğraf geldi! Magazin gündeminin son haftalarda en çok konuştuğu çiftlerinden Gonca Vuslateri ve Hakan Altun birlikte oldukları fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. “Hikayede kalmasın dedik” notunu düşen ikili kalp emojisi koymayı da unutmadı.



İkilinin bu pozuna kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yapıldı. Altun’un hayranlarından bazıları “Telefonun başında bekleme dönemi bitmiştir” yorumunu yaparken bazıları da “Allahım bugünleri de mi görecektik sonunda be” diyerek sevinçlerini dile getirdi.