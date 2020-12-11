Bir Zamanlar Çukurova'da beklenen mutlu son: Bizim için finaldi!

Atv’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova son bölümüyle izleyicinin yüreğine su serpti. Dizinin önceki bölümlerinde Hünkar Yaman ölmüş, başrollerden Vahide Perçin diziden ayrılmıştı. Perçin’in ardından Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş’in de diziden ayrılacağı öğrenildi. Hal böyle olunca ilk bölümden itibaren birbirlerine hasret Züleyha ve Yılmaz’ın kavuşup kavuşamayacağı merak ediliyordu.



İzleyicilerin 3 sezondur beklediği Züleyha ve Yılmaz’ın kavuşması nihayet gerçek oldu. Yılmaz ve Züleyha çocuklarını da yanlarına alarak tüm her şeyi geride bıraktı ve Çukurova’dan birlikte kaçma kararı aldı. Züleyha’nın “Ölüm bizi ayırana kadar, hep birlikte yaşayacağız…" sözleri ve ikilinin yeniden beraber olması izleyicileri mutlu etti. Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş’in diziden ayrılacağının bilinmesi ise bu mutluluğun çok uzun sürmeyeceğine işaret ediyor. Yılmaz’ın akıbeti önümüzdeki hafta belli olacak.

BİZİM İÇİN FİNALDİ!

Bir Zamanlar Çukurova hayranları Yılmaz karakterinin bir şekilde diziden çıkacağını ve bunun yüksek ihtimalle ölüm ile olacağını biliyor. Züleyha ile Yılmaz’ın kavuşmasının çok uzun sürmeyeceğinin farkında olan izleyiciler “Burası bizim için finaldi” yorumunda bulundu.

İşte izleyicilerin Bir Zamanlar Çukurova ile ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı yorumlar:

-Bari 3 sezondur üzerinden yürüdüğünüz hikâyeye saygınız olsun da “ÖlümsüzAşk” diye sezonlardır altını çizdiğiniz aşka ihanet etmeyin, ettirmeyin. Züleyha Yılmaz’ı bir an bile bırakmasın...

-Ya çok güzel sahne değil mi? Film burada final yapabilirdi.

-Bari kaçıp gitsinler, biraz mutlu yaşasınlar o sahneleri görelim. Sonra ne olacaksa olsun ya. 3 sezondur bunu bekliyoruz, çok görmeyin bu kadarını bari.

-Sonunda her şeye rağmen kavuşulan gerçek aşk

-Neden mutluluk bizim hakkımız değil. Ah güzel çiftim, neden ağlıyorum. Çünkü sizin aşkınıza inandım ben

-En azından bugün Yılmaz’ın ölümü rüyama girmez. Haftaya kendimi hazırlamam lazım

-Ya nasıl mutlular şimdi bu hikaye yarım mi kalacak? Bir mucize olsa ve Yılmaz ölmese diziye geri dönse.