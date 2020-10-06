Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta 6 Ekim gün birincisi kim oldu?

Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta gün birinci günün kritiğinden sonra açıklanıyor. Hafta içi her gün saat 14:00'da başlayan Gelinim Mutfakta Onur Büyüktopçu tarafından sunuluyor. Gün boyunca en yüksek puanı alan çeyrek altının sahibi olurken, hafta boyunca alınan puan toplanarak 5 altın bileziğin sahibi belli oluyor. Gelinim Mutfakta 6 Ekim gün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA 6 EKİM GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta 6 Ekim gün birincisi belli oldu. Bugün çeyrek altını kazanan isim Aysun olarak açıklandı.

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GELİNİM MUTFAKTA HAKKINDA

Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta"da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edece