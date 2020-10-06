Ürgüp köfte tarifi ve malzemeleri: Gelinim Mutfakta ürgüp köfte nasıl yapılır?

Ürgüp köfte tarifi ve malzemeleri aranan konu başlıklarından biri oldu. Ekranların sevilen gündüz kuşağı yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da günün yemeği Ürgüp köfte olarak belirlendi. Onur Büyüktopçu'nun sunduğu Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanıyor. Ürgüp köfte yapılışı ve tarifi sizlerle...

ÜRGÜP KÖFTE MALZEMELERI NELERDİR?

1/2 Kilo kıyma 4 Adet patates 1 Adet kuru soğan 2 Adet yumurta 1 Tutam maydanoz 1 Paket kabartma tozu Karabiber Tuz

Kızartmak için:

Galeta unu Ayçiçeği yağı

ÜRGÜP KÖFTE NASIL YAPILIR?

Geniş bir kaba yarım kilo kıymayı ekleyin. Üzerine 4 adet patatesi ve 1 adet kuru soğanı rendeleyin. Baharatları ve bir paket kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Üzerine 2 adet yumurtayı kırıp ince ince kıyılmış maydanozu da ekleyip iyice yoğurun. Ürgüp köftenin özelliği çok iyi yoğrulmasından geçiyor.

Malzemeleri macun gibi olana dek iyice yoğurun. Köftelere uzun ince şekil verip galeta ununa buladıktan sonra ayçiçeği yağında güzelce kızartın.Köfteler kızardıktan sonra süzgeç ile alıp, altına kağıt havlu serdiğiniz servis tabağına alın.