Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 7 Ekim 2020 puan durumu!

Gelinim Mutfakta gün birincisi kayınvalideler ve programın sunucu Onur Büyüktopçu'nun puanlaması ile belli oluyor. Gelinim Mutfakta'da bugün Karadeniz rüzgarı esti ve gelinler Karadeniz yöresine ait kara lahana sarması yaptılar. Günün sonun en iyi yemeği yapan verilen puanlara göre gün birincisi seçilerek çeyrek altının sahibi oldu. Gelinim Mutfakta gün birincisi...

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oldu. Bugün en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi Zeynep oldu.

Gelinim Mutfakta kara lahana dolması tarifi! Kara lahana dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler?

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta"da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.