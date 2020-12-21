Gelinim Mutfakta 21 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 21 Aralık puanları bugün belli oldu. Kanal D’nin en çok izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da heyecan dolu anlar yaşanıyor. Haftanın ilk gününde lazanya yapan gelin yarışmacılar günün sonunda çeyrek altını almak için yarıştı. Bugün yeni yarışmacı Özlem ve kayınvalidesi Elmas Hanım programa iddialı bir giriş yaptı. Onur Büyüktopçu tarafından açıklanan Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 21 Aralık puan durumu sizlerle...

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta gün birincisi açıklandı. Lazanya yemeği yaparak kayınvalidelerden en yüksek puanı alan kişi Aysu ve Gizem olarak seçildi. Yapılan kura sonucu çeyrek altını Gizem aldı.

GELİNİM MUTFAKTA 21 ARALIK PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 21 Aralık puan durumu bugün Onur Büyüktopçu tarafından açıklandı. 21 Aralık'a dair puan durumları şu şekilde:

Gizem: 19

Aysun:19

İlayda: 17

Özlem: 9 puan aldı.

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