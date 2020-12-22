Gelinim Mutfakta 22 Aralık puan durumu: Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

Kanal D'nin beğenilerek takip edilen yarışma programlarından olan Gelinim Mutfakta 22 Aralık puan durumu bugün belli olacak. Onur Büyüktopçu tarafından açıklanan Gelinim Mutfakta 22 Aralık puan durumu gelinlere çeyrek altın kazandırıyor. 4 gelin ve kayınvalide kıyasıya yarışırken bir kişi haftanın finalinde 5 altın bileziği kazanıyor. Gelinim Mutfakta 22 Aralık puan durumu açıklandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta gün birincisi henüz belli olmadı. Dün yapılan oylamada en yüksek puanı Gizem almıştı.

GELİNİM MUTFAKTA 22 ARALIK PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Gelinim Mutfakta 22 Aralık puan durumu Onur Büyüktopçu tarafından açıklanacak.