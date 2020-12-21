Lazanya tarifi! Gelinim Mutfakta Lazanya nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta Lazanya tarifi ekran başında bulunan izleyenlerin yakından takip ettiği konulardan oldu. Kanal D’nin en çok izlenen yemek yarışması her gün farklı tarifleri izleyicileri sunarken gelinlerden de belirli saatlerde yemeği bitirmelerini istiyor. Onur Büyüktopçu Lazanya tarifini yarışmacılara verdi. Peki, Gelinim Mutfakta Lazanya nasıl yapılır?

GELİNİM MUTFAKTA LAZANYA MALZEMELERİ

500 gram kıyma 1 paket lazanya 2 adet domates 2 adet soğan 2 diş sarımsak 3 yemek kaşığı zeytinyağı 1 yemek kaşığı domates ya da biber salçası 1 adet havuç 2 adet sivri biber Yarım su bardağı su Rendelenmiş kaşar peyniri Tuz, karabiber

Beşamel sos:

2 yemek kaşığı tereyağı 4 yemek kaşığı un 2 su bardağı süt Karabiber, tuz

GELİNİM MUTFAKTA LAZANYA TARİFİ!

Kıymayı yağ ile suyunu salıp çekene kadar kavurun. Üzerine yemeklik doğradığınız soğanları ekleyin.

Soğanlar da kavrulunca salça ekleyip kavurmaya devam edin. İnce kıyılmış sarımsak, doğranmış biber, rendelenmiş havuç ve küp küp doğranmış domatesleri ekleyip pişmeye bırakın. Son olarak tuz, karabiber ve yarım su bardağı sıcak su ekleyip 5 dakika daha pişirin.

Beşamel sosu hazırlamak için tereyağını eritin, unu kokusu çıkana kadar kavurun. Un kavrulunca üzerine süt, karabiber ve tuzu ekleyip ocaktan alın.

Fırın kabını ayçiçeği yağı ile yağlayın. Lazanya yapraklarını tek yaprak halinde dizin ve üzerine beşamel sosu sürün.

Sosun üzerine kıymalı harcınızı ekleyip üzerine kaşar peyniri rendeleyin. Bu işlemi tüm lazanya yapraklarını dizdiğinizde tekrar edin.

Kalan beşamel sosu lazanyanızın üzerine dökün ve tekrar kaşar peyniri rendeleyin. 180 derecelik fırında 25 dakika kadar pişirin.

Afiyet olsun.