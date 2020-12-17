17 Aralık 2020 Perşembe 14:31 | Son Güncelleme:
Gelinim Mutfakta 17 Aralık puan durumu: Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 17 Aralık puan durumu bugün belli olacak. Ekranların en çok altın kazandıran yarışma programı Gelinim Mutfakta her gün farklı yemekler gelinler tarafından yapılırken puanlamayı kayınvalideler veriyor. Bugün sebzeli samosa böreği yapan yarışmacılar Gelinim Mutfakta 17 Aralık puan durumuna göre çeyrek altını alacak. Onur Büyüktopçu'nun sunduğu Gelinim Mutfakta 17 Aralık puan durumu ve gün birincisi...
Gelinim Mutfakta 17 Aralık puan durumu ilgi ile takip ediliyor. Kanal D'nin en sevilen gündüz kuşağı yarışmalarından biri olan Gelinim Mutfakta 17 Aralık puan durumunu bugün her zaman olduğu gibi kayınvalideler belirleyecek. 3 sezondur yayın hayatına devam eden programda 4 gelin ve kayınvalide beraber yarışıyor ve günün sonundan çeyrek altın kazanma şansını yakalıyor. Gelinim Mutfakta 17 Aralık puan durumu açıklandı mı?
GELİNİM MUTFAKTA 17 ARALIK PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?
Gelinim Mutfakta 17 Aralık puan durumu henüz detaylar gelince haberimize eklenecektir.
Sebzeli samosa böreği tarifi! Gelinim Mutfakta sebzeli samosa böreği nasıl yapılır?
GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta gün birincisi henüz belli olmadı. Dün en yüksek puanı Aysun almıştı.