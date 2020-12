Sebzeli samosa böreği tarifi! Gelinim Mutfakta sebzeli samosa böreği nasıl yapılır?

Sebzeli samosa böreği tarifi, Gelinim Mutfakta'nın bugün yayınlanan bölümünde ekrana geldi. 4 gelin yarışmacı belirtilen süre içerisinde yemeklerini tamamlaya çalışacak. Bu böreğin diğer bir ismi ise sebzeli Hint böreği olarak da geçmektedir. Peki, Gelinim Mutfakta sebzeli samosa böreği nasıl yapılır? Sebzeli samosa böreği tarifi!

SEBZELİ SAMOSA BÖREĞİ MALZEMELERİ

1 çorba kaşığı ayçiçek yağı 1/2 kırmızı soğan, küçük küpler halinde doğranmış 1 çorba kaşığı taze acı biber, ince kıyılmış 1 tatlı kaşığı taze zencefil, rende 1 tatlı kaşığı toz kişniş 1 tatlı kaşığı Garam Masala Tuz 1 büyük patates, haşlanmış 1/4 su bardağı donuk bezelye

Hamur için;

2 su bardağı un 1 tatlı kaşığı tuz 4 çorba kaşığı ayçiçek yağı 1/2su bardağı su

SEBZELİ SAMOSA BÖREĞİ TARİFİ

Hamur için; un ve tuzu derin bir kasede karıştırın. Ayçiçek yağını ellerinizle ovalayarak una yedirin. Suyu ilave edip karıştırın. Hamuru unlanmış tezgaha alın. Pürüzsüz ve elastik bir hamur elde edene dek, yaklaşık 15 dakika yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bez ile kapatıp yarım saat kadar dinlenmeye bırakın.

1 çorba kaşığı ayçiçek yağını geniş bir sos tenceresinde orta ateşte ısıtın. Kırmızı soğanı ilave edip 2-3 dakika soteleyin. Biber, zencefil ve baharatları ilave edip 1 dakika soteleyin. Haşlanmış patatesi ilave edip hafifçe ezerek 2-3 dakika soteleyin. Bezelyeyi de ekleyip 3-4 dakika daha soteledikten sonra ateşten alın. Soğumaya bırakın.

Dinlenen hamuru 12 eşit parçaya bölün. Her bir parçayı merdane yardımıyla 15 cm çapında açın. Her bir daireyi iki eşit parçaya bölün. Kenarlarını hafifçe su ile ıslatıp iki parmağınız etrafında külah şekli vererek yapıştırın. Külahların içini bir çorba kaşığı harç ile doldurun. Açık ucu parmaklarınızla sıkıştırarak kapatın. Derin bir tencerede ayçiçek yağını orta yüksek ateşte ısıtın. Yağ 150-160 C derece civarına ulaştığında her seferinde 5-6 adet olacak şekilde samosaları kızartın. Kızarmış fazla yağını almak için kağıt havlu ile kaplanmış bir tabağa aktarın. Acı sos eşliğinde hemen servis edin.