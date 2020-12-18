Gelinim Mutfakta 18 Aralık puan durumu belli oldu! Gelinim Mutfakta kim elendi, birinci kim oldu?

Gelinim Mutfakta'da bugün bir kişi yarışmaya veda edecek. Ekranların en çok izlenen ve altın kazandıran yarışması Gelinim Mutfakta bugün bir kişi 5 altın bileziğin bir kişi çeyrek altının sahibi olacak. Gelinim Mutfakta 18 Aralık Cuma günü eğlenceli anlar yaşandı. Tarık Mengüç programa misafir oldu ve şarkılarını seslendirerek keyifli zamanlar yaşattı. Gelinim Mutfakta kim elendi, birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 18 Aralık puan durumu nasıl?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, BİRİNCİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta kim elenen isim açıklandı. 18 Aralık Cuma günü yarışmaya veda eden isim 63 puan ile Hülya oldu. İlayda 67 puan ile 3. oldu.

Hafta boyunca en yüksek puanı toplayarak 5 altın bileziğin sahibi olan isim 94 puan ile Aysun oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM?

Günün en yüksek puanı alan iki isim açıkladı. Bugün Aysun ve Hülya beraber kaldı. Yapılan çekiliş ile beraber çeyrek altını Aysun aldı.