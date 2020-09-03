Feryal Gülman ve boşanma aşamasında olduğu Kemal Gülman arasında yalı kavgası!

İşadamı Kemal Gülman’ın kendisinden 58 yaş küçük Eda Cideli ile görüntülenmesinin ardından Feryal Gülman, Bebek’teki yalısını satışa çıkardı. ‘Kara Para Aşk’ gibi zamanında birçok dizi ve filme ev sahipliğe yapan yalı için Gülman, 245 milyon TL istedi. Satışı duyan işadamı, mahkemeye başvurarak satışı engelledi.



İşadamı, oğlu Aslan Kemal adına kayıtlı olan %48 hissenin kendisine ait olduğunu ve kendi adına tescil edilmesini talep etti. Kemal Gülman’ın 1978’de aldığı yalı boşanma haberleri süresince birçok kez haber konusu olurken, dört duvar arasında yaşananlar Türk filmlerini aratmadı.

FİLM GİBİ HAYAT



• Daha önce başından iki evlilik geçen ünlü işadamı Kemal Gülman, bir proje esnasında tanıştıkları mimar Feryal Gülman ile 1990 yılında evlendi.

• 2013 yılında Feryal Gülman, eşi Kemal Gülman’ın kendisini genç bir kızla aldattığını öne sürüp boşanma davası açtı.

• 23 yıllık eşinden Feryal Hanım, 200 milyon lira tazminat istemişti.

• Gülman Group’un patronu olan eşine mal tasfiyesi davası da açan Feryal Hanım, oğlu için aylık 25 bin lira nafaka talep etmişti.

• Kemal Bey de eşine 500 bin liralık tazminat istemiyle boşanma davası açmıştı.

• Davalar 7 yıldır sonuçlanmadı. Ama 88 yaşındaki Kemal Gülman, boşanma davasına bakan 30 yaşındaki avukat Eda Cideli’ye gönlünü kaptırdı.

• Gülman ve genç sevgilisi Bodrum’da bir teknede samimi bir şekilde görüntülendi.

• Feryal Gülman, eşinin görüntüleri karşısında “Ne yazık ki bu görüntüler yaşadığım acıları tazeledi, bir anne ve eş olarak yeniden ve derinden yaraladı” dedi.

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