Farah Zeynep Abdullah rapçi Reymen'le hakkında çıkan aşk iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu! 'Hayatımda kimse yok!'

Son dönemde adı rapçi Reynmen ile aşk dedikodularına karışan oyuncu, bu iddialara son noktayı koydu. Oyuncu, “Yazılanların hiçbiri doğru değil. Hayatımda kimse yok” diyerek bir daha bu konularla gündeme gelmek istemediğini ifade etti.