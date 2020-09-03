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  3. Farah Zeynep Abdullah rapçi Reymen'le hakkında çıkan aşk iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu! 'Hayatımda kimse yok!'
03 Eylül 2020 Perşembe 08:01 | Son Güncelleme:

Farah Zeynep Abdullah rapçi Reymen'le hakkında çıkan aşk iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu! 'Hayatımda kimse yok!'

Farah Zeynep Abdullah rapçi Reymen'le hakkında çıkan aşk iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu! 'Hayatımda kimse yok!'
- RECEP ASLAN

TRT ekranlarında yayınlanacak ‘Masumlar Apartmanı' dizisinde rol alan Farah Zeynep Abdullah, Bebek'te arkadaşlarıyla buluştu.

Son dönemde adı rapçi Reynmen ile aşk dedikodularına karışan oyuncu, bu iddialara son noktayı koydu. Oyuncu, “Yazılanların hiçbiri doğru değil. Hayatımda kimse yok” diyerek bir daha bu konularla gündeme gelmek istemediğini ifade etti.

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