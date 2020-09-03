Çağatay Ulusoy 'Mücadele Çıkmazı' filmi için çöp toplayıcı oldu!

‘Mücadele Çıkmazı’ adlı filmin çekimlerinin devam ettiğini söyleyen Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla çok konuşuldu. “Kimin ahını aldın da böyle oldun?” şeklinde yorumlar yapılan oyuncunun setten ilk fotoğrafı da ortaya çıktı. Çöp toplayıcı bir babayı oynayan Ulusoy’un çöp başındaki fotoğrafı görenler ise bu kez “Rolün hakkını verecek, her şey rol için” yorumunu yaptı.