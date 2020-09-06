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  3. Fahriye Evcen kendisini gökyüzüne ait hissediyor!
06 Eylül 2020 Pazar 23:45 | Son Güncelleme:

Fahriye Evcen kendisini gökyüzüne ait hissediyor!

Fahriye Evcen kendisini gökyüzüne ait hissediyor!

Uzaya olan ilgisiyle bilinen oyuncu Fahriye Evcen, kendisini gökyüzüne ait hissettiğini söyledi.

Gök bilimine her zaman farklı bir ilgisi olduğunu aktaran Fahriye Evcen, bu durumun sorulması üzerine şu yanıtı verdi: “Doğanın her kösesi bana ‘ev’ gibi ama gökyüzünü özellikle gece izlerken oraya ait hissediyorum. Sonsuzluk hissi ayın ve yıldızların parıltısı beni içine çekiyor.” 

Fahriye Evcen, sık sık doğada çekilmiş fotoğraflarını hesabında yayımlıyor. 

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