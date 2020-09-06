Fahriye Evcen kendisini gökyüzüne ait hissediyor!

Gök bilimine her zaman farklı bir ilgisi olduğunu aktaran Fahriye Evcen, bu durumun sorulması üzerine şu yanıtı verdi: “Doğanın her kösesi bana ‘ev’ gibi ama gökyüzünü özellikle gece izlerken oraya ait hissediyorum. Sonsuzluk hissi ayın ve yıldızların parıltısı beni içine çekiyor.”

Fahriye Evcen, sık sık doğada çekilmiş fotoğraflarını hesabında yayımlıyor.