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  3. Ediz Hun'dan kulağa küpe olacak sözler! 'İş ahlakını bilecek, egosuz olacaksın'
07 Eylül 2020 Pazartesi 00:15 | Son Güncelleme:

Ediz Hun'dan kulağa küpe olacak sözler! 'İş ahlakını bilecek, egosuz olacaksın'

Ediz Hun'dan kulağa küpe olacak sözler! 'İş ahlakını bilecek, egosuz olacaksın'

Yesilçam'ın usta ismi Ediz Hun'dan genç oyunculara ders niteliğinde tavsiyeler…

1972 yapımı ‘Güllü’ filminin Büyükada Tarihi Arabacılar Meydanı’ndaki gösterimine katılan oyuncu, yolun başındakilere, şu sözlerle öneride bulundu:

• İş ahlakı çok önemli, işinizi seveceksiniz.

• Çaba göstereceksiniz.

• Özel hayatınıza dikkat edeceksiniz.

• Aşırılıktan kaçacaksınız.

• Şımarmak yok. 

• Egonuzu kontrol edecek, onu kamufle edeceksiniz.

1972 yapımı filmini izleyen Ediz Hun, “Sanatta eski olmuyor, sanatçı emekli olmuyor” dedi. 

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