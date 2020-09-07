Babil'in İlay'ı Birce Akalay set öncesi fizik tedavide

Uzun zamandır boyun fıtığı rahatsızlığıyla mücadele eden Akalay, ağrılarının artması sonucu tedaviye başladı. Sancıları koluna ve sırtına vuran Birce Akalay, bir süredir fizik tedaviye gidiyor. Sağlık sorunları nedeniyle sete dönmekte zorlanan oyuncunun iş harici gelen bütün tekliflere ağrıları nedeniyle olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.