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  3. Babil'in İlay'ı Birce Akalay set öncesi fizik tedavide
07 Eylül 2020 Pazartesi 00:04 | Son Güncelleme:

Babil'in İlay'ı Birce Akalay set öncesi fizik tedavide

Babil'in İlay'ı Birce Akalay set öncesi fizik tedavide

‘Babil' dizisinde rol alan Birce Akalay, set öncesi sağlık önlemlerini aldı.

Uzun zamandır boyun fıtığı rahatsızlığıyla mücadele eden Akalay, ağrılarının artması sonucu tedaviye başladı. Sancıları koluna ve sırtına vuran Birce Akalay, bir süredir fizik tedaviye gidiyor. Sağlık sorunları nedeniyle sete dönmekte zorlanan oyuncunun iş harici gelen bütün tekliflere ağrıları nedeniyle olumsuz yanıt verdiği öğrenildi. 

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