26 Kasım 2020 Perşembe 15:13 | Son Güncelleme:
Eser Yenerler ve İbrahim Büyükak'ın ardından Oğuzhan Koç da koronavirüse yakalandı!
3 Adam Grubu'nu oluşturan Eser Yenerler ve İbrahim Büyükak'ın koronavirüse yakalanmasının ardından Oğuzhan Koç'dan da kötü haber geldi. Koronavirüs testi pozitif çıkan Oğuzhan Koç evinde karantinada olduğu açıklandı.
Geçtiğimiz ayın sonunda koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıklayan 3 Adam Grubu'nun üyesi Eser Yeneler'in ardından bir diğer üye İbrahim Büyükak da dün akşam koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.
İkilinin ardından bu kez de Oğuzhan Koç'un koronavirüse yakalandığını açıklandı. tv100'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre; Kovid-19 testi pozitif çıkan Oğuzhan Koç, cumartesi gününden bu yana evinde karantinada.
Oğuzhan Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin evinde devam edeceği bildirildi.