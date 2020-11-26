Eser Yenerler ve İbrahim Büyükak'ın ardından Oğuzhan Koç da koronavirüse yakalandı!

Geçtiğimiz ayın sonunda koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıklayan 3 Adam Grubu'nun üyesi Eser Yeneler'in ardından bir diğer üye İbrahim Büyükak da dün akşam koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.

İkilinin ardından bu kez de Oğuzhan Koç'un koronavirüse yakalandığını açıklandı. tv100'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre; Kovid-19 testi pozitif çıkan Oğuzhan Koç, cumartesi gününden bu yana evinde karantinada.

Oğuzhan Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin evinde devam edeceği bildirildi.

İbrahim Büyükak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Eser Yenenler, Çok Güzel Hareketler'e geri döndü!