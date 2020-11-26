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  • İbrahim Büyükak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
26 Kasım 2020 Perşembe 12:23 | Son Güncelleme:

İbrahim Büyükak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

İbrahim Büyükak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Eser Yenenler'in ardından yakın arkadaşı İbrahim Büyükak da koronavirüse yakalandı. Sağlık durumu iyi olan Büyükak'ın tedavisi evinde devam ediyor.

Komedyen, oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak da koronavirüse yakalanan ünlü isimlerden oldu. Üç gündür izole olan Büyükak'ın tedavisi evinde sürerken, oyuncunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

İBRAHİM BÜYÜKAK KİMDİR?

Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. BKM Mutfak ekibine katılan son üyelerden biridir. Mayıs 2013’te 3+1 adlı TV programıyla Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç ile bir gece şovuna başladılar.

Acun Ilıcalı’nın programı satın alması üzerine program 5 Ekim 2013 tarihinden itibaren 3 Adam adıyla devam etti. Ayrıca Tv8’de yayınlanan Bana Baba Dedi dizisinde Cüneyt karakterine hayat verdi. Ayrıca Küçük Esnaf, Yol Arkadaşım filmlerinde rol aldı. İbrahim Büyükak, uzun zamandır aşk yaşadığı Nurdan Beşen ile 2018 mayıs ayında nikah masasına oturdu.

Tüm bu soruların cevabını Akşam Gazetesi Spor Editörü Tamer Ayeri, Eda Cabul'a anlattı.<p>Editör:<a

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