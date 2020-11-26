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26 Kasım 2020 Perşembe 14:42 | Son Güncelleme:

Eser Yenenler, Çok Güzel Hareketler'e geri döndü!

Eser Yenenler, Çok Güzel Hareketler'e geri döndü!

Yıllar sonra Çok Güzel Hareketler ekibine geri dönen Eser Yenenler, 29 Kasım Pazar günü yayınlanacak olan 63.bölümün de açılışını yapan isim olarak seyiricisi ile buluştu. Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli program ile meşhur olan Yenenler, yıllar önce kendisinin geçtiği yoldan ilerleyen gençlere destek için programa konuk oldu.

Bir süre önce koronavirüse yakalanan ve bu süreci normal bir şekilde atlatan Eser Yenenler, ayrıca Haziran ayından bu yana da kilo vermek için büyük bir çaba ortaya koymuştu. 20 kilodan fazla veren Yenenler, pandemi karantinası döneminde ise bu diyete ara vermek durumunda kalmıştı.

Ünlü oyuncu, tv8’deki programının devam etmediği şu dönemde yeniden ekrana Çok Güzel Hareketler 2 programı ile dönmüş oldu. Yılmaz Erdoğan’ın moderatörlüğünde devam eden programın bu haftaki bölümü de bir hayli neşeli olacak.

Instagram hesabından fragmanı paylaşan Eser Yenenler, “Yıllar sonra yine, yeni, yeniden çok güzel hareketlere hoş geldiniz” diye mesajla videoyu paylaştı.

Çok Güzel Hareketler 2 programının 63. yeni bölümünde, Netflix’te yayınlanan bir süredir gündemden düşmeyen Bir Başkadır dizisine bir gönderme de yapıldı.


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