Emma'nın yıldızı Anya Taylor-Joy: Filmlerde oynayacak kadar güzel değilim

Ünlü oyuncu Anya Taylor-Joy, verdiği bir röportajda, “Kendimi asla güzel bulmadım ve hiçbir zaman bulacağımı da düşünmüyorum” dedi. 16 yaşındayken mankenlik ajansıyla anlaşma imzalayan Anya Taylor-Joy, “Emma filmi çekilirken gerçekten panik atak yaşadım. ‘Ben ilk çirkin Emma’yım ve bunu yapamam’ diye düşündüm. Çünkü filmdeki ilk replik, ‘Güzel, zeki ve zenginim’ cümlesiydi” ifadelerini kullandı.

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