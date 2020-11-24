24 Kasım 2020 Salı 01:37 | Son Güncelleme:
Emma'nın yıldızı Anya Taylor-Joy: Filmlerde oynayacak kadar güzel değilim
Hollywood'un yeni gözdesi Anya Taylor-Joy, “Film yıldızı olmak için yeterince güzel değilim” dedi.
Ünlü oyuncu Anya Taylor-Joy, verdiği bir röportajda, “Kendimi asla güzel bulmadım ve hiçbir zaman bulacağımı da düşünmüyorum” dedi. 16 yaşındayken mankenlik ajansıyla anlaşma imzalayan Anya Taylor-Joy, “Emma filmi çekilirken gerçekten panik atak yaşadım. ‘Ben ilk çirkin Emma’yım ve bunu yapamam’ diye düşündüm. Çünkü filmdeki ilk replik, ‘Güzel, zeki ve zenginim’ cümlesiydi” ifadelerini kullandı.