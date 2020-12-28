Doya Doya Moda Birben neden yok? Doya Doya Moda Birben elendi mi?

Doya Doya Moda yarışmacısı Birben'in bugün podyumda olmamasının nedeni merak konusu oldu. Kemal Doğulu'nun ayrılmasının ardından bugün yeni hafta başladı. Bugünkü konsept yırtmaç şıklığı olarak belirlendi. Alışveriş esnasında bulunan Birben'in stüdyoda olmamasının nedeni araştırılmaya başlandı.

DOYA DOYA MODA BİRBEN NEDEN YOK?

Yarışmanın alışveriş kısmında bulunan ve alışverişini yapan Birben, sağlık sorunu yaşadı. Tansiyon problemi yaşayan Birben, bugün podyumda yarışamayacak. Birben sağlık durumunun elvermesi durumunda yarın kaldığı yerden devam edecek.

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DOYA DOYA MODA BİRBEN KİMDİR?

Dilan Birben çoşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zmaanda butik bir pastane sahibi. Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, “Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler” dedi.