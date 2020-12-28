Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu? 28 Aralık Pazartesi Doya Doya Moda puan durumu!

Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da bugün yeni hafta başladı. Kemal Doğulu'nun programdan ayrılmasının ardından yerine bugün konuk jüri katıldı. Yarışmacılar yırtmaç şıklığı konseptinde en güzel kombinleri hazırlamak için kıyasıya mücadele etti. Peki, 28 Aralık Doya Doya Moda puan durumu nasıl?

28 ARALIK DOYA DOYA MODA KONSEPT NEDİR?

Doya Doya Moda'da günün konsepti yırtmaç şıklığı olarak belirlendi.

DOYA DOYA MODA 28 ARALIK GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'da bugün 19 puanla Özde gün birincisi oldu.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Sabiha 7 puan

Birben -

Rabia 17 puan

Özde 19 puan

Ceren 5 puan

Bahar 17 puan

Ayşegül 5 puan

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Gülşah Saraçoğlu

Uğurkan Erez

Seray Sever

Hande Demir Acar (Konuk jüri)