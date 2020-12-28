28 Aralık 2020 Pazartesi 21:17 | Son Güncelleme:
Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu? 28 Aralık Pazartesi Doya Doya Moda puan durumu!
28 Aralık Doya Doya Moda puan durumu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Tv8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda'da yarışmacıların kombinleri 5 puan üzerinden değerlendiriliyor. Hafta finalinde ise 10 puan üzerinden değerlendirmeler yapılıyor. Peki, 28 Aralık Doya Doya Moda puan durumu nasıl? Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu?
Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da bugün yeni hafta başladı. Kemal Doğulu'nun programdan ayrılmasının ardından yerine bugün konuk jüri katıldı. Yarışmacılar yırtmaç şıklığı konseptinde en güzel kombinleri hazırlamak için kıyasıya mücadele etti. Peki, 28 Aralık Doya Doya Moda puan durumu nasıl?
28 ARALIK DOYA DOYA MODA KONSEPT NEDİR?
Doya Doya Moda'da günün konsepti yırtmaç şıklığı olarak belirlendi.
DOYA DOYA MODA 28 ARALIK GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Doya Doya Moda'da bugün 19 puanla Özde gün birincisi oldu.
DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI
Sabiha 7 puan
Birben -
Rabia 17 puan
Özde 19 puan
Ceren 5 puan
Bahar 17 puan
Ayşegül 5 puan
DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ
Gülşah Saraçoğlu
Uğurkan Erez
Seray Sever
Hande Demir Acar (Konuk jüri)