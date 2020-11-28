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  • Doğumdan sonra eski formuna kavuşan Sinem Kobal'ın sırrı ortaya çıktı
28 Kasım 2020 Cumartesi 22:29 | Son Güncelleme:

Doğumdan sonra eski formuna kavuşan Sinem Kobal'ın sırrı ortaya çıktı

Doğumdan sonra eski formuna kavuşan Sinem Kobal'ın sırrı ortaya çıktı

Kızı Lalin'i kucağına aldıktan bir ay sonra eski formuna kavuşan Sinem Kobal, online spor dersleriyle zayıfladı. Bebeğini emziren oyuncu, buna göre de diyet yapıyor.

22 Ekim’de doğum yapmasına rağmen kısa sürede eski formuna kavuşan Sinem Kobal, online spor programıyla zayıflıyor. Kızı Lalin’i kucağına aldıktan sonra emzirme eğitimleri alan oyuncu, fazla kilolarından kurtulmak için de aynı zamanda derslere başladı. Pandemi dönemi nedeniyle evden dışarı çıkmayan Kobal, spor hocasıyla internet üzerinden eğitim alıyor. Antremanlarını evinde yapan ünlü oyuncu, ayrıca beslenmesine de dikkat ediyor. Kızını emziren oyuncu, bir uzman tarafından verilen özel diyeti uyguluyor. 

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