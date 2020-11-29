29 Kasım 2020 Pazar 10:35 | Son Güncelleme:
Edvina Sponza ile İbrahim Kutluay ayrılığa daha fazla dayanamadı
Edvina Sponza ile İbrahim Kutluay ikilisi ayrılığı kısa sürdü. Yeniden bir araya gelen bir dargın bir barışık sevgililer Bebek'te görüntülendi.
Geçtiğimiz ay kız arkadaşıyla yollarını ayırdıklarını söyleyen İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza ile barıştı.
Recep Aslan'ın haberine göre, ünlü çift, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Akşam yemeği için balık alan ikili, soruları yanıtsız bıraktı. Kutluay, yeniden barışmaları yönündeki sorulara ‘’Teşekkürler’’ demekle yetindi.