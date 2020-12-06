Demet Özdemir'den veda paylaşımı: Hoşçakalın güzen insanlar

TV8'de ekranlara gelen Doğduğun Ev Kaderindir'deki Zeynep karakteriyle büyük dikkat çeken Demet Özdemir, dizi çekimleri sonrasındaki vefalı paylaşımıyla da beğeni topladı.



Doğduğun Ev Kaderindir dizisini izleyenler, dizinin bazı sahnelerinin İstanbul'un Balat semtinde çekildiğini biliyor. Dizide İbrahim Çelikkol’un oynadığı Mehdi karakterinin Zeynep'in yanına taşınmasıyla Balat'taki çekimler sona erdi.

Demet Özdemir'in Balat halkına veda ettiği paylaşım, oyuncuların mahalle sakinleriyle de iyi bir ilişki kurduğunu ortaya çıkardı.

Ünlü oyuncu, Balat'tan ayrılırken çekilen pozunu Instagram hesabından story olarak paylaştı.

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"Balat sizinle daha güzel" notunu paylaşan Özdemir, veda paylaşımında "Hoşçakalın güzel insanlar, iyi ki varsınız, iyi ki tanıdım sizi. Allah yolunuzu her daim açık etsin" ifadelerini ekledi.

Demet Özdemir'in Balat halkına ve çevre sakinlerine veda paylaşımı, "Demet Özdemir'in vefası" olarak yorumlandı ve büyük beğeni topladı.

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