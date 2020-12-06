Doğduğun Ev Kaderindir'e büyük tepki! "Bu fragmana kadar izlenirdi"

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde 23. bölüm fragmanına yansıyan yeni gelişmeler şimdiden büyük tartışmalara yol açtı. Geçtiğimiz günlerde kadına karşı şiddet mesajı veren dizi bu defa aynı konuda eleştirilere maruz kaldı.



Son bölümde, Mehdi'nin ablası Müjgan'ın saplantılı aşığı Burhan tarafından öldürülmesi üzerinden kadına şiddete karşı mesaj verilmişti. Yeni bölüm fragmanında ise Zeynep'in son bölümlerdeki kıskanç ve "maço" tavırlarıyla dizide yer alan Mehdi ile yakınlaşması büyük tepki çekti. Mehdi, Zeynep'i eve kilitleyecek kadar ileri gitmişti.

Mehdi'nin bu tavırlarına rağmen, Zeynep'in güçlü duruşundan ödün vererek yakınlaşması "Zeynep, Mehdi'ye boyun eğdi" olarak yorumlandı.

Bir süredir senaryodaki değişiklerle izleyicinin kafasını karıştıran Doğduğun Ev Kaderindir'e sosyal medya kullanıcıları ağır eleştirilerde bulundu.

Kadına şiddete karşı mesaj veren dizinin senaryosundaki bu değişimi çelişki olarak gören bazı kullanıcılar "Diziyi Zeynep'in güçlü karakteri izletiyordu, bu fragmana kadar" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

Öte yandan, senaryosundaki değişikliklerle reytinglerinde düşüş yaşayan dizi, son dönemde bu sorununu aşmış görünüyordu.



