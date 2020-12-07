Kerem Bürsin ve Hande Erçel'i terleten soru: Sevgili misiniz?

Bu yılın en çok konuşulan yapımları arasında yer alan Sen Çal Kapımı dizisinde başrolleri Kerem Bürsin ve Hander Erçel paylaşıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Erçel ve Bürsin takipçileri ile canlı yayın sohbeti yapmaktan da geri kalmıyor. Dizinin 21. bölümünün yayınlandığı sırada Instagram üzerinden canlı yayın yapan ikili hayranlarıyla sohbet etti.



SEVGİLİ MİSİNİZ?

Takipçilerinden bir tanesi ikiliye “Sevgili misiniz?” sorusunu yanılttı. Bir anda şaşıran ve ne cevap vereceğini bilemeyen ikili gülümsedi. Hande Erçel de öylece kala kaldı. Bürsin, gülümsedi ve bip efekti yaparak konuyu geçiştirdi. Hande Erçel ile birlikte bir film yapmaları gerektiğini de belirten Kerem Bürsin, “Bi 10 sene sonra” diyerek espriyi de patlattı.

Sen Çal Kapımı dizisinin 12 Aralık Cumartesi günü yayınlanacak olan 22. bölümünden ilk fragman da paylaşıldı. İlayda Çevik’in ilk kez göründüğü diziye Balca Koçak karakteri ile katılması da önemli bir başka gelişme oldu.



