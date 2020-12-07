Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül güzelliği ile mest etti

Kadir Doğulu ile mutlu evliliğini sürdüren Neslihan Atagül, Nare karakterini canlandırdığı Sefirin Kızı dizisindeki başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Sosyal medyada büyük hayran kitlesine sahip olan Neslihan Atagül'ün sosyal medya paylaşımları takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor. Neslihan Atagül hayranları, ünlü oyuncuyu Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nda da yalnız bırakmıyor.

Sefirin Kızı'nın 7 Aralık Pazartesi bölümündeki görüntülerini paylaşan hayran kitlesi, güzel oyuncunun övgüler yağdırdı.