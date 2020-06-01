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  3. David Beckham ve Victoria Beckham çiftinden koronavirüs tüneli
01 Haziran 2020 Pazartesi 02:07 | Son Güncelleme:

David Beckham ve Victoria Beckham çiftinden koronavirüs tüneli

David Beckham ve Victoria Beckham çiftinden koronavirüs tüneli

Dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham ve Spice Girls'ün eski üyesi Victoria Beckham, İngiltere'nin Cotswolds bölgesinde bulunan 9 yatak odalı evlerinden lüks garajlarına bağlanan bir tünel açtırmak için resmi kurumlara izin başvurusunda bulundu.

Kovid-19 salgınının sürdüğü sırada Beckham çifti dört çocuklarından üçüyle (Romeo, Cruz ve Harper Seven) birlikte Cotswolds’taki bu evde kalıyor.

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