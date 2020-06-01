01 Haziran 2020 Pazartesi 02:07 | Son Güncelleme:
David Beckham ve Victoria Beckham çiftinden koronavirüs tüneli
Dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham ve Spice Girls'ün eski üyesi Victoria Beckham, İngiltere'nin Cotswolds bölgesinde bulunan 9 yatak odalı evlerinden lüks garajlarına bağlanan bir tünel açtırmak için resmi kurumlara izin başvurusunda bulundu.
Kovid-19 salgınının sürdüğü sırada Beckham çifti dört çocuklarından üçüyle (Romeo, Cruz ve Harper Seven) birlikte Cotswolds’taki bu evde kalıyor.