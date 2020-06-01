David Beckham ve Victoria Beckham çiftinden koronavirüs tüneli

Kovid-19 salgınının sürdüğü sırada Beckham çifti dört çocuklarından üçüyle (Romeo, Cruz ve Harper Seven) birlikte Cotswolds’taki bu evde kalıyor.

Aslı Enver 'Kerem'ini bulmaktan vazgeçti

Nostalji diziler döndü, oyuncular ayaklandı! 'Telif hakkımızı istiyoruz'

Buğra Gülsoy'dan bir yıl sonra ilk fotoğraf: İşte oğlum