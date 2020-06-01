Nostalji diziler döndü, oyuncular ayaklandı! 'Telif hakkımızı istiyoruz'

BİLGEN BÜLBÜL



Koronavirüs nedeniyle kanalların nostalji dizilerine geri dönüş yapması oyuncuları telif hakları konusunda ayaklandırdı. Zerrin Tekindor, İpek Tuzcuoğlu, Damla Sönmez, Haluk Bilginer, Erkan Can, Dağhan Külegeç ve Sumru Yavrucuk gibi ünlü oyuncular, televizyona yaptıkları işlerin tekrar gösterimlerinden para kazanamamalarına isyan etti.

İŞLERİMİZ GÜVENCEDİR



Oyuncular, ‘Sinema ve Dizi Oyuncuları Meslek Birliği’nin sitesinden ‘Telif hakkımızdır’ başlığı altında telif haklarının ödenmesi için çağrıda bulundu. Oyuncu Sumru Yavrucuk, “Şimdi çalışıyorum ama durmak zorunda bırakılırsam? İşlerimiz güvencedir” diye konuştu.

DAMLA SÖNMEZ



Diziler kalabalık ekiplerin ortak çalışmasının ürünü. Seyirciyle buluşmaya devam ettikçe ortak çalışmaya iştirak eden her emekçi hakkını almalıdır.

ERKAN CAN



Telif tüm icracı sanatçıların emekleri karşılığındaki temel haklarıdır.

ZERRİN TEKİNDOR



Telif hakkı kavramı üreten sanatçıya ait bir haktır. Bu hakkı almak için yeterince beklemedik mi?

HALUK BİLGİNER



Yurtdışında 35 yıl önce oynadığım dizilerden hala telif alıyorum. Kendi ülkemde oynadığım dizilerden neden alamıyorum.

İPEK TUZCUOĞLU



Emeğin karşılığı telif, telifin karşılığı adalet, adaletin gücü vicdandır.

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