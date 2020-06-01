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  3. Nostalji diziler döndü, oyuncular ayaklandı! 'Telif hakkımızı istiyoruz'
01 Haziran 2020 Pazartesi 00:17 | Son Güncelleme:

Nostalji diziler döndü, oyuncular ayaklandı! 'Telif hakkımızı istiyoruz'

Nostalji diziler döndü, oyuncular ayaklandı! 'Telif hakkımızı istiyoruz'

Salgın döneminde televizyonların tekrar yayınlara ağırlık vermesi, çok konuşulan telif hakları tartışmasını yeniden alevlendirdi.

BİLGEN BÜLBÜL 

Koronavirüs nedeniyle kanalların nostalji dizilerine geri dönüş yapması oyuncuları telif hakları konusunda ayaklandırdı. Zerrin Tekindor, İpek Tuzcuoğlu, Damla Sönmez, Haluk Bilginer, Erkan Can, Dağhan Külegeç ve Sumru Yavrucuk gibi ünlü oyuncular, televizyona yaptıkları işlerin tekrar gösterimlerinden para kazanamamalarına isyan etti.

İŞLERİMİZ GÜVENCEDİR

Oyuncular, ‘Sinema ve Dizi Oyuncuları Meslek Birliği’nin sitesinden ‘Telif hakkımızdır’ başlığı altında telif haklarının ödenmesi için çağrıda bulundu. Oyuncu Sumru Yavrucuk, “Şimdi çalışıyorum ama durmak zorunda bırakılırsam? İşlerimiz güvencedir” diye konuştu.

DAMLA SÖNMEZ 

Diziler kalabalık ekiplerin ortak çalışmasının ürünü. Seyirciyle buluşmaya devam ettikçe ortak çalışmaya iştirak eden her emekçi hakkını almalıdır.

ERKAN CAN

Telif tüm icracı sanatçıların emekleri karşılığındaki temel haklarıdır. 

ZERRİN TEKİNDOR

Telif hakkı kavramı üreten sanatçıya ait bir haktır. Bu hakkı almak için yeterince beklemedik mi?

HALUK BİLGİNER

Yurtdışında 35 yıl önce oynadığım dizilerden hala telif alıyorum. Kendi ülkemde oynadığım dizilerden neden alamıyorum.

 İPEK TUZCUOĞLU

Emeğin karşılığı telif, telifin karşılığı adalet, adaletin gücü vicdandır. 

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