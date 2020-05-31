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  3. 'Benim Adım Melek' dizisinde rol olan Nehir Erdoğan hem dağınık hem de tembel!
31 Mayıs 2020 Pazar 23:24 | Son Güncelleme:

'Benim Adım Melek' dizisinde rol olan Nehir Erdoğan hem dağınık hem de tembel!

'Benim Adım Melek' dizisinde rol olan Nehir Erdoğan hem dağınık hem de tembel!

‘Benim Adım Melek' dizisinde rol olan Nehir Erdoğan, odasının dağınık halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Çekimler için Gaziantep’ten döndüğünde odasının darmadağın halini paylaşan Erdoğan, “Kesinlikle mükemmel değilim” diyerek öz eleştiri yaptı. Kıyafetlerinin içinde kaybolan ve bir müddet sonra temizliği bırakan Erdoğan, ‘Sıkıldım, dağınık kalsın” sözleriyle dikkat çekti. 

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