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  3. Aslı Enver 'Kerem'ini bulmaktan vazgeçti
31 Mayıs 2020 Pazar 19:04 | Son Güncelleme:

Aslı Enver 'Kerem'ini bulmaktan vazgeçti

Aslı Enver 'Kerem'ini bulmaktan vazgeçti

Özel hayatında umduğu mutluluğu bulamayan Aslı Enver, artık aşka küstü. Kerem Tunçeri'den ayrılan oyuncu, “Bir süre yalnız olmak istiyorum” dedi.

Murat Boz ile bir dargın bir barışık süren aşkını bitirdikten sonra Kerem Tunçeri ile birlikte olan ancak bu ilişkisi de kısa süren Aslı Enver, uzun süre yalnız kalmak istiyor. Kerem Tunçeri’nin Instagram’daki mesajlarının ortaya çıkmasıyla henüz tanışma aşamasında olduğu ilişkisini anında bitiren Enver, ünlü basketbolcunun barışma çabalarını da kayıtsız bıraktı. Yakın çevresine yaşadığı talihsiz olay nedeniyle üzgün olduğunu anlatan Enver’in uzun bir süre daha kimseyle birlikte olmak istemediği öğrenildi. Yalnız kalmak isteyen güzel oyuncu, çalışarak kafasını dağıtacak. ‘Babil’ dizisinin başlamasıyla işine yoğunlaşacak olan güzel oyuncu böylelikle yoğun bir tempoda olacak.

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