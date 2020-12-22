Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı son hali ile görenleri şaşırttı! Savaşçı dizisi için kilo verdi

Çocuklar Duymasın adlı fenomen diziyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tamer Karadağlı, inanılmaz diyebileceğimiz yeni görüntüsüyle herkesi şaşırttı.



Taş fırın erkeği Haluk olarak anılan usta oyuncu, geçtiğimiz günlerde Fox TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Savaşçı kadrosuna dahil olmuştu. Ekranlara Göktürk Albay karakteriyle dönmeye hazırlanan Karadağlı, dizi çalışmalarına başladığının sinyallerini son görüntüsü ile göstermiş oldu.

Snob Magazin'in haberine göre, yeni dizisinde fit olarak kameralar karşısına geçmek isteyen ünlü oyuncu, heyecanlı olduğunu belirtti ve zayıflamasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

9,5 kilo verdim. Aslanlar gibi spor yaparak verdim bu kiloları. Bu kiloda kalacağım.

Öte yandan Tamer Karadağlı, sosyal medya hesabından yeni dizisi Savaşçı'yla ilgili yeni paylaşımlarda bulundu.

Yeni dizisindeki kostümüyle görüntü veren usta oyuncu, paylaşımına "Göktürk Albay göreve hazır..." notunu düştü.

Karadağlı, son gönderisini "Alemde şer, Oğuz'da er tükenmez" yazısı ile takipçilerine sundu.