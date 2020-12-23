İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü 'Yaşı 19' dizisinin kadrosuna dahil oldu

Fox TV'nin yeni dizilerinden Yaşı 19, oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Çekimlerine ocak ayında başlaması planlanan dizi birbirinden iddialı başrol oyuncularıyla şubat ayında görücüye çıkacak.



Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, Yaşı 19'a iki ünlü oyuncu daha katıldı. İlayda Alişan dizide Aylin karakterine hayat veren isim olurken İlker'i Serkay Tütüncü canlandıracak.

Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır ve Tolga Güleç gibi başarılı oyuncuları barındıran 'Yaşı 19' dizisi sevilen oyuncular İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü'nün de kadroya dahil olmasıyla daha ilgi çekti diyebiliriz.

Çukur dizisindeki Akşın Koçovalı karakteri ile iyi bir çıkış yakalayan İlayda Alişan, en son Şampiyon dizisinde Neslihan ile seyirci karşısına çıkmıştı. Öte yandan genç oyuncunun Gain isimli dijital platformda yayınlanacak olan Terapist dizisinde rol alacağı biliniyor. Güzel oyuncu İlayda, Yaşı 19'da Deniz Çakır'ın canlandırdığı Bahar'ın kızı olarak yer alacak.

Yakışıklı oyuncu Serkay Tütüncü ise, Özge Gürel ve Can Yaman'ın başrollerini paylaştığı Bay Yanlış dizisinde Ozan karakteri ile ekranlara gelmişti.

Hazırlıkları devam eden Gold Film imzalı Yaşı 19'un senaristliğini Sırma Yanık yaparken yönetmenliğini Ömür Atay üstleniyor.

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