12 Haziran 2020 Cuma 23:34 | Son Güncelleme:
Çağla Şıkel'den 'aşk' açıklaması: Emre Altuğ'dan sonra...
Çağla Şıkel, 2015 yılında boşandığı eski eşi Emre Altuğ'dan sonra âşık olmadığını söyledi.
‘40’ adlı programa konuk olan ünlü isim, “Birileriyle tanışıyoruz, ama çok deli âşık olmadan bir ilişki yaşamayı düşünmüyorum. Aşkın hayatımdaki boşluğunu kendime hissettirmiyorum. Bu dönem boyunca âşık olmadım. Ama olabilirim” dedi. Şıkel, çocuklarının babası Emre Altuğ’a karşı saygısını da eksiltmediğini söyledi.