Çağla Şıkel'den 'aşk' açıklaması: Emre Altuğ'dan sonra...

‘40’ adlı programa konuk olan ünlü isim, “Birileriyle tanışıyoruz, ama çok deli âşık olmadan bir ilişki yaşamayı düşünmüyorum. Aşkın hayatımdaki boşluğunu kendime hissettirmiyorum. Bu dönem boyunca âşık olmadım. Ama olabilirim” dedi. Şıkel, çocuklarının babası Emre Altuğ’a karşı saygısını da eksiltmediğini söyledi.

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