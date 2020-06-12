Strike Back dizisi ile uluslararası bir başarıya imza atan Yasemin Allen yeni sezonda Türkiye'de

ABD-İngiltere ortak yapımı ‘Strike Back’ dizisinde iki sezon boyunca rol alan Yasemin Allen, önümüzdeki hafta dizi projelerini görüşmek için Türkiye’ye geliyor. ABD’de yayımlanan dizideki performansıyla uluslararası bir başarıya imza atan Allen, yeni sezonda Türkiye’de kamera karşısına geçmeye karar verdi. Oyuncu, aldığı yeni teklifleri değerlendirmek ve görüşmeler yapmak için 17 Haziran’da İstanbul’da yoğun bir toplantı günü geçirecek. Mart ayında gelmeyi planlarken pandemi yüzünden başlayan seyahat kısıtlamaları nedeniyle Türkiye gelişini erteleyen Allen, dizi görüşmelerinin ardından arkadaşlarıyla Bodrum'da tatile çıkacak.

