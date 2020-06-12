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  3. Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı ve eşi Mustafa Can Keser evliliklerini kurtardılar
12 Haziran 2020 Cuma 20:01 | Son Güncelleme:

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı ve eşi Mustafa Can Keser evliliklerini kurtardılar

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı ve eşi Mustafa Can Keser evliliklerini kurtardılar

'Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, eşi Mustafa Can Keser ile aralarındaki buzları eritti.

Esra Balamir ile Zorlu’da kameralara yansıyan genç oyuncu, eşiyle evliliklerindeki sorunlarını aştığını anlattı. Damla Ersubaşı, “Evliliğimiz stabil gidiyor. Şu an için bir sorun yok eşim benim için güzel şeyler yapıyor. Spor yapıyor, zayıflıyor eşim benim minik kuşum” diye konuştu.

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