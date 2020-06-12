Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı ve eşi Mustafa Can Keser evliliklerini kurtardılar

Esra Balamir ile Zorlu’da kameralara yansıyan genç oyuncu, eşiyle evliliklerindeki sorunlarını aştığını anlattı. Damla Ersubaşı, “Evliliğimiz stabil gidiyor. Şu an için bir sorun yok eşim benim için güzel şeyler yapıyor. Spor yapıyor, zayıflıyor eşim benim minik kuşum” diye konuştu.



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