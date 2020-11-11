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  • Büşra Pekin'in set hazırlıkları tam gaz devam... Dilber Ay'ın ailesi ile tanıştı
11 Kasım 2020 Çarşamba 22:00 | Son Güncelleme:

Büşra Pekin'in set hazırlıkları tam gaz devam... Dilber Ay'ın ailesi ile tanıştı

Büşra Pekin'in set hazırlıkları tam gaz devam... Dilber Ay'ın ailesi ile tanıştı

Merhum sanatçı Dilber Ay'ın hayatını anlatacak olan Büşra Pekin, rolü için hazırlıklarına devam ediyor.

Yakın zamanda seti başlayacak olan Büşra Pekin, rolüne Dilber Ay’ın videolarını izleyerek hazırlanırken bir vokal koçuyla da ses çalışmaları yapıyor. Ayrıca Dilber Ay’ı daha iyi anlayabilmek için sanatçının ailesiyle de görüşen Pekin, rolünü en iyi şekilde beyazperdeye yansıtmak için çok çalıştığını söyledi.

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