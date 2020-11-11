Büşra Pekin'in set hazırlıkları tam gaz devam... Dilber Ay'ın ailesi ile tanıştı

Yakın zamanda seti başlayacak olan Büşra Pekin, rolüne Dilber Ay’ın videolarını izleyerek hazırlanırken bir vokal koçuyla da ses çalışmaları yapıyor. Ayrıca Dilber Ay’ı daha iyi anlayabilmek için sanatçının ailesiyle de görüşen Pekin, rolünü en iyi şekilde beyazperdeye yansıtmak için çok çalıştığını söyledi.



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