7. Koğuştaki Mucize filminin Memo'su Aras Bulut İynemli'den Oscar teşekkürü... 'Çok mutluyuz'

‘7. Koğuştaki Mucize’ filminin Memo'su Aras Bulut İynemli, “Filmimiz Türkiye’nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı olmuştur. İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ederiz. Çok mutluyuz’’ mesajını yazdı. İynemli’nin mesajına filmin çocuk oyuncularından Nisa Sofiya, Aksongur, “Haydi hayırlısı lingo lingo’ karşılığını verdi.



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