11 Kasım 2020 Çarşamba 21:34 | Son Güncelleme:
Alev Alev'in Cemre'si Demet Evgar mutluluk verici dedi ve ekledi... 'Kadın hikayeleri artık var'
Alev Alev dizisindeki Cemre performansı ile son günlerde adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Demet Evgar, Brand Week Istanbul'un ‘Kadın ve Kadın Hikayeleri' bölümünde konuştu.
Alev Alev dizisinde Cemre karakterine hayat veren Demet Evgar, Brand Week Istanbul’un ‘Kadın ve Kadın Hikayeleri’ bölümünde konuştu. Evgar, ‘’Ne yazık ki toplumumuzda kadınlara, kadının istediğini seçme ya da yapmama hakkı tanınmıyor. Bu anlamda sadece Türkiye değil, dünyaca çok ilkel bir yerdeyiz’’ dedi. Özellikle bu yıl Türk televizyonlarında bir milat yaşandığını ve dizilerde kadının sadece bir erkeğin etrafında dönen hikayelerinden ziyade, başlı başına kadın hikâyelerine yer veren yapımların artmasının çok mutluluk verici olduğunu dile getirdi.