Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden Vahide Perçin'in sağlık durumunu eşi Altan Gördüm açıkladı

Saçlarını kısa kestiren Vahide Perçin'in yeniden kansere yakalandığı öne sürülmüştü. Bu iddiayı yalanlayan Altan Gördüm, "Eşim Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılıp saçlarını kestirince ortaya böyle bir iddia atıldı. Ama eşimin sağlığı çok iyi. Artık kendisine zaman ayıracak. Geçmiş yıllarda sağlık durumu nedeniyle saçlarını kesmişti. Ama bu kez öyle bir problem yok" dedi.

Sözlerini sürdüren Gördüm, "Vahide ile ilk tanıştığımızda da saçları kısaydı. Saçlarını kendi isteğiyle kesti" açıklamasında bulundu. Altan Gördüm, Ozan Güven ve Sermiyan Midyat'ın sevgililerini darp ettikleri iddiasıyla gündeme gelmeleri hakkında da konuştu.

Gördüm, "Sanatçıların topluma örnek olması gerekiyor. Eğer şiddet uyguladılarsa o arkadaşları tarihe bırakıyoruz" dedi.