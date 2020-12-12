Kuruluş Osman'ın Targun Hatun'u Zeynep Tuğçe Bayat: O sahneyi çekerken birbirimize bakıp ağladık!

Targun Hatun karakterini okuduğunda çok etkilendiğini söyleyen Zeynep Tuğçe Bayat, ‘Kuruluş Osman’a katılma sürecini şu sözlerle anlattı: “Projeye çok hızlı dahil oldum. Senaryoyu okuyunca karaktere çarpıldım. Sete geldiğimde çok şaşırdım, platoyu duymuştum, oturmuş bir set olduğunu duymuştum ama bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Platoyu gezmem bile bayağı sürdü çok büyük çünkü. Daha önce oynamadığım türden bir karakter beni en çok heyecanlandıran yönü bu oldu”

‘TARGUN’UN BANA BENZEMEYEN YÖNLERİNE ODAKLANDIM’

Zeynep Tuğçe Bayat, canlandırdığı Targun Hatun karakteri ile ilgili “Bir kadın oyuncu olarak çok sık rast gelemeyeceğiniz tarzda bir karakter. Çok güçlü, savaşçı, ne istediğini biliyor. Diğer taraftan beni etkileyen çok yumuşak kalpli olması. Ailesine çok düşkün olması” derken karakterine yaklaşımını “Targun’u canlandırırken bana hiç uymayan yönlerine odaklandım. Targun kadar sert bir yapım yok, insanlara mesafe koyuyor ve şüpheyle yaklaşıyor. Çok iyi savaşıyor, çok iyi ata biniyor, bunlar beni heyecanlandırdı” sözleriyle anlattı.

‘SETTE GÜVENDE HİSSETMEK ÇOK ÖNEMLİ’

Ekibi ve çalışma ortamını övgüye boğan Zeynep Tuğçe Bayat, “Sette ortaklaşa gönül koyarak yürütülen bir çalışma var. Sanki bir bebek uykusunda ve çıt çıkmıyor. Çok zor sahneler çekiyoruz hem fiziksel hem duygusal olarak. Ekip de bize çok yardımcı oluyor ki bu çok önemli. Sette kendini güvende hissetmek benim için en önemli şeydi, burada bunu buldum” sözleriyle ‘Kuruluş Osman’daki ekip ruhunun önemine dikkat çekti.

‘ÖZGE İLE KARŞILIKLI AĞLADIK’

Bala Hatun’un Osman Bey’le evleneceğini düşündüğü Targun Hatun’a öğütler verdiği sahnenin çekiminde duygusal anlar yaşadıklarını söyleyen başarılı oyuncu, “Her hafta senaryo geldiğinde Targun’la ilgili yeni bir şey öğreniyorum ve Targun’daki bu gizem karakteri ayakta tutan bir şey. Bala ve Targun’un ilk defa etkileşim kurdukları, birbirlerini anladıkları bir sahne var. Özge’yle (Törer) birbirimize bakıp ağladık o sahneyi çekerken. Özge’yle alışverişimiz o kadar yüksekti ki o sahnenin hissettirdiklerini unutamıyorum” dedi.

Zeynep Tuğçe Bayat, son olarak ‘Kuruluş Osman’ izleyicilerine “Herkese beni bu aileye kabul ettiği için çok teşekkür ederim. Targun ne yapacak inanın bilmiyorum ama en doğrusunu yapacaktır” mesajını iletti.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, 38’inci bölümü ile 16 Aralık Çarşamba akşamı atv ekranında olacak.