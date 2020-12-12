Bu tişörtü hangi ünlü kadın oyuncumuz giymiş olabilir?

Nur Fettahoğlu, gazetecilere, "Arkadaşlar bu halde çekmenizin bir anlamı yok; konuşamıyoruz, edemiyoruz. Bir de çok kalmak istemiyoruz. Kızıma parti malzemeleri almaya geldim. Yılbaşında kuzeniyle evde eğlenmek istedi. O sırada bir şey göstermeye geldim, hemen gideceğim" dedi.

Ünlü oyuncu, koronavirüs pandemisi sürecinin nasıl geçtiği sorulunca, "Biz zaten evdeydik, çekim süresi dışında hep evdeydim. Benim için değişen bir şey yok, yine evdeyim. Sürekli evde olan bir kadın olduğum için zorlanmadım" cevabını verdi.

"EN BÜYÜK KORKUM..."

En büyük korkusunu açıklayan 40 yaşındaki oyuncu, "Daha temkinli davranıyoruz. Bir de set ortamında kendimizi daha çok korunmak zorunda kaldık. En büyük korkum, hasta olup kızımı göremeyeceğimdi. Şükürler olsun o da artık bitti" ifadelerini kullandı.

Final yapan dizisi sonrası dinleneceğini belirten Fettahoğlu, "Bekliyorduk zaten, sürpriz olmadı. Yazılan çizilen gibi değil. Kısa süreli bir işti. Ekranlara dönmeyi düşünüyorum. Pandemi süreci bir geçsin. Kızımla vakit geçireceğim" şeklinde konuştu.

"ÖYLE BİR ŞEY YOK"

"Beşiktaş Belediyesi'nin başvurusu üzerine kardeşi ve kendisinin beş yıllık hapis istemiyle yargılandığı" iddialarına oyuncu, "Ne, yok yahu. Öyle bir şey yok" dedi.

Üzerine giydiği tişörtte yazan, "Sev, Şükret, Affet" yazısı sorulunca oyuncu, "Benim sloganım o" karşılığını verdi.