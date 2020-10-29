Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar'ı Vahide Perçin kimdir? Vahide Perçin kaç yaşında, nereli?

Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan rüzgarı esiyor. Hünkar Yaman'ın bıçaklanması üzerine heyecanın tavan yaptığı dizide Hünkar'ı Vahide Perçin canlandırıyor. Başarılı oyuncu Vahide Perçin dizi ve film yapımlarının yanı sıra tiyatro sahnesinde de rol almıştır.

VAHİDE PERÇİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Vahide Perçin, İzmir Karşıyaka'da 13 Haziran 1965 yılında dünyaya gelmiştir. Aslen Yunanistan göçmenidir. Üniversiteye başladığında İktisat Fakültesine girdi. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü kazandı, oraya devam etti. Okul yıllarında Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) oyuncusu Altan Gördüm ile 1992 yılında evlendi. 2012 yılında boşandı. Vahide Perçin’in bu evliliğinden Alize isminde bir kızı vardır.

Vahide Perçin 2003'te başlayan Bir İstanbul Masalı dizisindeki Suzan Kozan rolü ile televizyon dünyasına adım attı. Gördüm ailesi İstanbul'a yerleşir. Hemen arkasından Hırsız Polis dizisindeki Fulya rölüyle seyirci karşısına çıktı. 2006'da İlk Aşk filminde Çetin Tekindor ile başrolü paylaştı. Vahide Perçin, 2007 yılından 2010 yılına kadar Annem adlı dizide Zeynep Eğilmez karakterini canlandırdı. Adını Feriha Koydum dizisinde başrol oyuncusu olarak Zehra Yılmaz karakterine hayat veriyordu; ancak sağlık sorunları nedeniyle 3. sezondan itibaren dizide yer almadı.

Private Practice adlı dizinin uyarlaması olan Merhaba Hayat adlı yeni bir medikal dizide Yetkin Dikinciler, Seda Güven, Nihan Büyükağaç, Yasemin Sanino, Melike Güner ve Keremcem ile doktor rolünde oynadı. 13 Ocak 2013 tarihinde bu dizi yayından kaldırıldı. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Meryem Uzerli'nin diziden ayrılmasından dolayı 3. sezonun son bölümünden itibaren Hürrem Sultan karakterini canlandırmıştır.



ATV ekranlarının iddialı dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova’da Hünkar karakterine hayat veren ünlü oyuncu 1.78 metre boyunda, 65 kilo ve İkizler burcudur.

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